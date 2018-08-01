«Никто не заливается водкой с утра до вечера»: шведам дали необычные советы, как вести себя в Москве

Москва, 1 августа. Журналисты шведской газеты дали советы туристам, как взаимодействовать с россиянами в Москве.

В шведской газете «Свенска Дагбладет» собрали множество стереотипов о россиянах и попытались опровергнуть их на страницах своего издания.

Так, журналисты посоветовали шведским туристам не опасаться взаимодействовать с россиянами в городе. Журналисты отметили, что если туристам, что-то необходимо, жители столицы не начнут первыми заводить с ними диалог.

После того, как туристы познакомятся с какими-либо россиянами, журналисты предостерегли их от желания предложить новым знакомым выпить водки. По их словам, подобное предложение, конечно, признак уважения, однако в российской столице никто не заливается водкой с утра до вечера. А если люди встречаются в городе, то пьют чай. Если же туристы все же решили выпить, то шведом посоветовали обязательно закусывать.

«Пейте умеренно и не забывайте закусывать», — напомнили журналисты.

Причем варианты для этого они выбрали весьма специфические: сыр, хлеб, маринованные помидоры и соленые огурцы. Также шведов попросили не ходить с приклеенной улыбкой, а улыбаться только тогда, когда это действительно уместно.

Особое внимание журналисты «Свенска Дагбладет» уделили внешнему виду туристов. По их словам, быть всегда ухоженно одетыми — это не пустые слова, а признак уважения к окружающим. Особенно если туристы собираются в ночной клуб.

«Если вы придете в клуб с фейс-контролем в джинсовой куртке и кроссовках, вам тут же откажут, даже если вы сами считаете, что выглядите круто», — сообщили журналисты.

Отметим, что еще туристам посоветовали выучить несколько фраз на русском или носить с собой русский разговорный словарь, ведь не все шведы хорошо изъясняются на английском.