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«Никто не заливается водкой с утра до вечера»: шведам дали необычные советы, как вести себя в Москве
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    «Никто не заливается водкой с утра до вечера»: шведам дали необычные советы, как вести себя в Москве

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    «Никто не заливается водкой с утра до вечера»: шведам дали необычные советы, как вести себя в Москве

    Москва, 1 августа. Журналисты шведской газеты дали советы туристам, как взаимодействовать с россиянами в Москве.

    В шведской газете «Свенска Дагбладет» собрали множество стереотипов о россиянах и попытались опровергнуть их на страницах своего издания.

    Так, журналисты посоветовали шведским туристам не опасаться взаимодействовать с россиянами в городе. Журналисты отметили, что если туристам, что-то необходимо, жители столицы не начнут первыми заводить с ними диалог.

    После того, как туристы познакомятся с какими-либо россиянами, журналисты предостерегли их от желания предложить новым знакомым выпить водки. По их словам, подобное предложение, конечно, признак уважения, однако в российской столице никто не заливается водкой с утра до вечера. А если люди встречаются в городе, то пьют чай. Если же туристы все же решили выпить, то шведом посоветовали обязательно закусывать.

    «Пейте умеренно и не забывайте закусывать», — напомнили журналисты.

    Причем варианты для этого они выбрали весьма специфические: сыр, хлеб, маринованные помидоры и соленые огурцы. Также шведов попросили не ходить с приклеенной улыбкой, а улыбаться только тогда, когда это действительно уместно.

    Особое внимание журналисты «Свенска Дагбладет» уделили внешнему виду туристов. По их словам, быть всегда ухоженно одетыми — это не пустые слова, а признак уважения к окружающим. Особенно если туристы собираются в ночной клуб.

    «Если вы придете в клуб с фейс-контролем в джинсовой куртке и кроссовках, вам тут же откажут, даже если вы сами считаете, что выглядите круто», — сообщили журналисты.

    Отметим, что еще туристам посоветовали выучить несколько фраз на русском или носить с собой русский разговорный словарь, ведь не все шведы хорошо изъясняются на английском.

    «Шведы переоценивают свой английский за границей, так что может быть неплохо изучить еще один мировой язык!» - напомнили журналисты.

     

    Автор: Денис Коробейников
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