Назван топ-5 городов России с самым грязным воздухом

Москва, 1 августа. Эксперты составили антирейтинг городов России по уровню загрязненности воздуха. Топ-5 возглавил Улан-Удэ.

Как сообщают специалисты Росстата, в столице Бурятии максимальное превышение допустимой концентрации вредных веществ составило 37 раз. При этом всего в городе было зарегистрировано пять случаев загрязнения воздуха.

В список также попал Новокузнецк. Как передает «Газета Кемерова», в главном городе Кузбасса допустимая концентрация вредных веществ превышена в 30 раз. Специалисты сообщают о пяти случаях высокого загрязнения воздуха бензпиреном в Новокузнецке.

Кроме того, в антирейтинге значатся Петровск-Забайкальский, Новосибирск и город Искитим в Новосибирской области.

Ранее, как передавало URA.RU, специалисты назвали самые креативные российские мегаполисы. Первую строчку списка заняла Москва, также эксперты отметили города Урала.