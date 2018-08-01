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Назван топ-5 городов России с самым грязным воздухом
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    Назван топ-5 городов России с самым грязным воздухом

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    Назван топ-5 городов России с самым грязным воздухом

    Москва, 1 августа. Эксперты составили антирейтинг городов России по уровню загрязненности воздуха. Топ-5 возглавил Улан-Удэ.

    Как сообщают специалисты Росстата, в столице Бурятии максимальное превышение допустимой концентрации вредных веществ составило 37 раз. При этом всего в городе было зарегистрировано пять случаев загрязнения воздуха.

    В список также попал Новокузнецк. Как передает «Газета Кемерова», в главном городе Кузбасса допустимая концентрация вредных веществ превышена в 30 раз. Специалисты сообщают о пяти случаях высокого загрязнения воздуха бензпиреном в Новокузнецке.

    Кроме того, в антирейтинге значатся Петровск-Забайкальский, Новосибирск и город Искитим в Новосибирской области.

    Ранее, как передавало URA.RU, специалисты назвали самые креативные российские мегаполисы. Первую строчку списка заняла Москва, также эксперты отметили города Урала.

    Автор: Василий Котов
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