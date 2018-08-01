Как остановить войну в Донбассе. Колонка Николая Старикова

В Луганске мне довелось побывать вместе с А. А. Прохановым летом 2015 года. После этого было несколько поездок с гуманитарными проектами в ДНР, но приехать в ЛНР как-то не получалось. Однако на этой неделе все обстоятельства сложились и делегация общественного движения «Патриоты Великого Отечества» приехала в Луганск. Впечатлениями от этой поездки я и хочу поделиться.

Сначала о разнице между Донецком и Луганском. Эта разница была и до войны, однако развернувшаяся в Донбассе трагедия по-новому окрасила различия между этими двумя городами. Луганск — город рабочий, город-трудяга. Донецк, который почти в два раза больше, тоже трудовой город, но с большой долей «купечества» и широким кругом развлечений.

В Луганске сейчас тишина. Конечно, имеется в виду только территория города, а не всей Луганской народной республики. На линии соприкосновения с нацбатальонами и украинской армией от пуль снайперов в этой «тишине» ежедневно гибнут люди. Ежедневно звучат выстрелы и разрывы. В Донецке опять-таки в границах города редкий день обходился без стрельбы по жилому сектору. В Луганске только накануне 9 мая украинская сторона нанесла точечный артиллерийский удар, стараясь уничтожить старую советскую боевую технику, подготовленную к параду Победы. И потом — опять никакой стрельбы по городу.

В Донецке за весь период конфликта украинская сторона артиллерией и системами залпового огня била… по некоторым районам города. Центр и ряд других частей Донецка практически не обстреливались. Удивительно, но в одном и том же городе, во время одной и той же войны, есть места, где снаряды никогда не рвались, и есть места, где люди живут в подвалах, потому что они рвутся ежедневно.

В Луганске с самого начала все было по-другому. Начиная со 2 июня 2014 года удары украинской артиллерии и авиации наносились по всей территории города, пушки и «грады» работали по площадям. Огонь велся совершенно хаотично, без выбора каких-либо целей. Результатом этого стали многочисленные повреждения зданий и сооружений и массовая гибель людей в различных частях города.

Нашу делегацию встречает симпатичная молодая девушка 19 лет. Начинаем разговор — выясняется, что она всю войну провела в ЛНР. Она находилась дома, когда в ее пятиэтажку попал артиллерийский снаряд. Чудом никто не пострадал. В Луганске каждый житель города видел, слышал, ощущал войну в своей жизни, а не просто знает о ней понаслышке.

Хочется сказать, что в сравнении с 2015 годом в Луганске заметно меньше «архитектурных ран» от бесчеловечных артобстрелов украинской армии. Многое залечено, закрашено, восстановлено, но кое-где можно увидеть и разрушенные здания, которые не восстанавливаются в силу невозможности этого, но и не сносятся — руки пока не доходят. Удивительное впечатление производит памятник героям Великой Отечественной войны — он был весь иссечен осколками. Осколками этой новой войны. Памятник подлатали, подкрасили. И теперь он выглядит еще более героически. Но краска не скрыла новых «ран» памятника…

Однако настоящими героями являются жители ЛНР. Здесь, как и везде, люди очень хотят мира. Но достигнуть его они хотят, не предавая тех идеалов, ради которых взялись за оружие. Экономическое положение Донбасса сегодня в целом очень непростое. Промышленно развитый район, который начал покрываться заводами еще в царское время, в советское время достиг вершины своей производственной мощи. Но как только Украина получила независимость, в Донбассе начался процесс деиндустриализации, многие предприятия здесь закрылись или «легли набок» еще до начала войны. Боевые действия, естественно, только усугубили ситуацию.

Сегодня средняя зарплата здесь в районе пяти-шести тысяч рублей, 12 тысяч — это очень неплохой доход. Уровень цен ниже российских, однако понятно, что люди живут очень и очень непросто. При этом хочется отметить, что мы нигде не слышали жалоб. Очень многие, с кем нам удалось поговорить, вернулись в Луганск после годичного и даже более пребывания в России. Слово «Родина» для жителей Донбасса не пустой звук.

Когда же кончится эта война? Этот вопрос в Луганске самый главный. Так называемый минский процесс не то что буксует, он совершенно точно зашел в тупик. Активных боевых действий нет, но жертвы и разрушения — это ежедневная реальность сегодняшнего Донбасса.

Думаю, что для выхода из сложившейся ситуации необходимы новые неординарные шаги со стороны российской дипломатии и донбассцев. Такой мерой, на мой взгляд, может стать массовая раздача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, но это только первый этап. Вторым этапом должно стать заявление России о готовности выдачи российских паспортов каждому гражданину Украины, который не запятнал себя военными преступлениями. У одного народа — а мы один народ — и государство должно быть одно! По всему периметру российско-украинской границы необходимо будет открыть сеть новых консульских пунктов, в которых гражданин Украины после соответствующей, но короткой проверки получит российское гражданство за считанные часы (дни).

Выход из кровавого тупика, куда сознательно завели ситуацию управляемые из Вашингтона киевские сепаратисты, должен быть найден. Этот путь должен стать максимально коротким. Идя по нему, нужно быстро и эффективно прекратить кровопролитие в Донбассе, которое, на самом деле, является гражданской войной внутри одного великого славянского народа.