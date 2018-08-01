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Проверка МЧС выявила 5 тыс. нарушений в кузбасских ТЦ после пожара в «Зимней вишне»
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    Проверка МЧС выявила 5 тыс. нарушений в кузбасских ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

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    Проверка МЧС выявила 5 тыс. нарушений в кузбасских ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

    Кемерово, 1 августа. В торговых центрах Кузбасса были выявлены более пяти тысяч нарушений, заявили в главном управлении МЧС России по Кемеровской области.

    В ведомстве подвели итоги проверок, которые прошли после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Отмечается, что специалисты проверили ТЦ, досуговые детские организации, объекты культуры и отдыха, места с массовым пребыванием людей. 

    Как пояснил начальник Государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Кемеровской области Павел Кононов, в первую очередь, оценивалось соблюдение правил противопожарной безопасности. Было выявлено около пяти тысяч нарушений. В большинстве случаев в ненадлежащем состоянии находились эвакуационные выходы, во многих учреждениях не было автоматической пожарной сигнализации, были недочеты в системе противодымной защиты и аварийного освещения.

    Как пишет «Газета Кемерова», к ответственности привлекли 750 должностных лиц, работа 14 объектов была прекращена. Напомним, в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека и около 80 пострадали.

    Проверка МЧС выявила 5 тыс. нарушений в кузбасских ТЦ после пожара в «Зимней вишне»

    Автор: Алия Садыкова
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