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В Минобороны РФ рассказали, как питаются российские военнослужащие
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    В Минобороны РФ рассказали, как питаются российские военнослужащие

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    В Минобороны РФ рассказали, как питаются российские военнослужащие

    Москва, 1 августа. В министерстве обороны Российской Федерации рассказали, сколько раз в день кормят военнослужащих армии РФ. По словам замглавы Минобороны Дмитрия Булгакова, ежедневно почти 600 тысяч военнослужащих получают трех-четырехразовое питание по норме №1 продовольственного пайка.

    «Это главные социально значимые условия в достижении успеха в бою, операции и при выполнении иных задач», — отметил он.

    Помимо этого, в мирное время военнослужащим российской армии ежегодно выдается около 50 миллионов предметов военной формы одежды. Кроме того, Минобороны содержит 5700 военных городков, а также более 69 тысяч зданий и сооружений, передает РИА Новости.

    Напомним, несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что во втором квартале текущего года в российские войска было поставлено более 600 новых единиц вооружения и специальной техники.  

    Автор: Тимур Румянцев
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