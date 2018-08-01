США поздно осознали угрозу: военная мощь России впечатлила Запад

Париж, 1 августа. Российской Федерации менее чем за 20 лет удалось догнать и обогнать западные страны в разработке новых типов вооружений, а также справиться с экономическими трудностями. Об этом пишет французское издание AgoraVox.

Иностранные эксперты привыкли рассуждать о постсоветской России как о стране, которая не может ничего добиться без помощи Запада. Однако на сегодняшний день они пребывают в недоумении, поскольку Москва военными силами утверждает собственное стратегическое видение в Сирии, пишут авторы материала.

Западным экспертам и журналистам не остается ничего другого, как провоцировать российскую сторону и обвинять ее во всевозможных грехах.

Французские журналисты уверены, что недооценка российских военных возможностей главным образом связана с экономическими проблемами и социальной разрухой в России в 1990-х годах.

Однако, пишут авторы статьи, времена поменялись, Россия стала сильнее и мощнее. Понятно, что при пересчете на американскую валюту сегодня военный бюджет РФ в 10 раз меньше, чем у США, однако обе державы выделяют на оборонную сферу около 4-5% ВВП. Впрочем, его [ВВП] трудно назвать эффективным механизмом для проведения аналогий.

Журналисты также обратили внимание на то, как Россия сумела выдержать санкционный удар Запада: Москва не только справляется с каждыми последующими ограничениями, но и развивает свою экономику быстрыми темпами.

Так, российский ВПК почти полностью независим от импорта, а обменный курс не сказывается на военной политике государства. На сегодняшний день из-за ограничительных мер Запада российская экономика стала сильнее и укрепится в будущем.

Издание напоминает, что президент РФ Владимир Путин поставил цель обновить 79% всего арсенала армии к 2020 году (в настоящее время данный показатель составляет 65% — Прим.ФАН) — только США во главе с Дональдом Трампом «осознали для себя угрозу».

«Однако сейчас стало слишком поздно, и Америке потребуются годы или даже десятилетия», — уверены авторы.

Россия «продемонстрировала впечатляющую стойкость», а ее ВВП вновь растет в течение года, резюмирует издание AgoraVox.