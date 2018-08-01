ФАН публикует фото с места жуткого ДТП с шестью погибшими под Ростовом

Ростов-на-Дону, 1 августа. Микроавтобус с пассажирами на высокой скорости въехал в КамАЗ, стоявший на обочине дороги. В результате ДТП погибли шесть человек. Федеральное агентство новостей публикует фото с места смертельной аварии.

На данный момент известно, что в среду утром на 791-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе водитель грузового автомобиля с прицепом двигался в сторону Ростова, но из-за поломки съехал и остановился на обочине. В него врезался минивэн Volkswagen Transporter, двигавшийся в попутном направлении. Шесть человек погибли на месте, еще двое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.