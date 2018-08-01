У США недостаточно сил, чтобы победить Россию — чешский эксперт

Прага, 1 августа. У США недостаточно военных средств, чтобы победить Россию, считает военный аналитик Ярослав Штефец. Свои доводы эксперт привел в материале чешского издания Parlamentny listy.

Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки показала, что силы, которые хотели бы войны между Россией и США, очень далеки от реальности, пишет Штефец. Американские истеблишмент не видит: Штаты уже не единственный гегемон в мире. По его мнению, Россия в союзе с Китаем могла бы победить США, у которых «не хватит сил» сопротивляться.

«Вообще сейчас у США недостаточно военных средств, чтобы победить Россию, несмотря на большое количество баз», — подчеркнул военный эксперт.

Он добавил, что единственный шанс — это фактическое уничтожение ядерным ударом, но военные на это не пойдут. Поэтому реальных шансов на победу в войне с Россией ни у США, ни у НАТО нет.

В Сирии Россия продемонстрировала миру свой военный потенциал, добавил Штефец. Он отметил, что Владимир Путин проводит открытую политику. Президент РФ показывает, каким оружием располагает его страна, он предостерегает от поспешных решений.

И в первую очередь это адресовано США. То есть Путин дает понять Вашингтону, что ждет Штаты, если они хотят развязать еще одну мировую войну, резюмировал эксперт.