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У США недостаточно сил, чтобы победить Россию — чешский эксперт
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    У США недостаточно сил, чтобы победить Россию — чешский эксперт

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    У США недостаточно сил, чтобы победить Россию — чешский эксперт

    Прага, 1 августа. У США недостаточно военных средств, чтобы победить Россию, считает военный аналитик Ярослав Штефец. Свои доводы эксперт привел в материале чешского издания Parlamentny listy. 

    Встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки показала, что силы, которые хотели бы войны между Россией и США, очень далеки от реальности, пишет Штефец. Американские истеблишмент не видит: Штаты уже не единственный гегемон в мире. По его мнению, Россия в союзе с Китаем могла бы победить США, у которых «не хватит сил» сопротивляться.

    «Вообще сейчас у США недостаточно военных средств, чтобы победить Россию, несмотря на большое количество баз», — подчеркнул военный эксперт. 

    Он добавил, что единственный шанс — это фактическое уничтожение ядерным ударом, но военные на это не пойдут. Поэтому реальных шансов на победу в войне с Россией ни у США, ни у НАТО нет. 

    В Сирии Россия продемонстрировала миру свой военный потенциал, добавил Штефец. Он отметил, что Владимир Путин проводит открытую политику. Президент РФ показывает, каким оружием располагает его страна, он предостерегает от поспешных решений.

    И в первую очередь это адресовано США. То есть Путин дает понять Вашингтону, что ждет Штаты, если они хотят развязать еще одну мировую войну, резюмировал эксперт.

    Автор: Юлия Шелковенко
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