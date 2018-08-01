Меню
Общество
Нарышкин и Мединский почтили память жертв Первой мировой войны
Общество
Ученые назвали синиц мастерами самоконтроля
Следующая новость
Загрузка...

    Нарышкин и Мединский почтили память жертв Первой мировой войны

    111

    Сергей Нарышкин и Владимир Мединский почтили память жертв Первой мировой войны

    Москва, 1 августа. Глава СВР, председатель Российского исторического общества, Сергей Нарышкин и министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский утром в среду, 1 августа, приняли участие в акции памяти жертв Первой мировой войны. Они возложили венки к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов» и могиле Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи Великого князя Николая Николаевича (младшего), чьи останки покоятся в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище.

    Далее участники акции посетили часовню Преображения Господня.

    «Окончание великой войны обернулось для России жестоким гражданским расколом. Офицеры и солдаты, которые стремились вернуться домой, вынуждены были вновь взять в руки оружие. Восстановление памяти — один из приоритетов военно-исторического общества», — отметил Сергей Нарышкин.

    Сергей Нарышкин также рассказал, что большая часть архивов об участниках Первой мировой уже оцифрована и каждый может найти информацию о своих родственниках

    Владимир Мединский отметил, что эта война по политическим причинам была вычеркнута из учебников истории долгое время и только в последние годы началась большая работа по сохранению памяти о тех событиях.

    Сергей Нарышкин и Владимир Мединский почтили память жертв Первой мировой войны

    В день годовщины вступления России в Первую мировую войну, 1 августа, в 11.30 в Москве на Поклонной горе пройдет торжественная церемония возложения венков к подножию памятника Героям Первой мировой войны в мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны.

    Акция имеет международный масштаб. Церемонии возложения цветов к памятникам героям Первой мировой войны 1 августа пройдут также в Польше, Франции и ряде регионов России — в Туле, Липецке, Оренбурге, Пскове, Саранске, Калининграде. Память соотечественников почтят минутой молчания.

    Первая мировая война 1914–1918 гг. стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в истории человечества

    Первая мировая война 1914–1918 гг. стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в истории человечества.

    Автор: Анна Клименко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.