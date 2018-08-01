Нарышкин и Мединский почтили память жертв Первой мировой войны

Москва, 1 августа. Глава СВР, председатель Российского исторического общества, Сергей Нарышкин и министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский утром в среду, 1 августа, приняли участие в акции памяти жертв Первой мировой войны. Они возложили венки к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914–1918 годов» и могиле Верховного главнокомандующего всеми сухопутными и морскими силами Российской Империи Великого князя Николая Николаевича (младшего), чьи останки покоятся в часовне Спаса Преображения на Братском воинском кладбище.

Далее участники акции посетили часовню Преображения Господня.

«Окончание великой войны обернулось для России жестоким гражданским расколом. Офицеры и солдаты, которые стремились вернуться домой, вынуждены были вновь взять в руки оружие. Восстановление памяти — один из приоритетов военно-исторического общества», — отметил Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин также рассказал, что большая часть архивов об участниках Первой мировой уже оцифрована и каждый может найти информацию о своих родственниках

Владимир Мединский отметил, что эта война по политическим причинам была вычеркнута из учебников истории долгое время и только в последние годы началась большая работа по сохранению памяти о тех событиях.

В день годовщины вступления России в Первую мировую войну, 1 августа, в 11.30 в Москве на Поклонной горе пройдет торжественная церемония возложения венков к подножию памятника Героям Первой мировой войны в мемориально-парковом комплексе Героев Первой мировой войны.

Акция имеет международный масштаб. Церемонии возложения цветов к памятникам героям Первой мировой войны 1 августа пройдут также в Польше, Франции и ряде регионов России — в Туле, Липецке, Оренбурге, Пскове, Саранске, Калининграде. Память соотечественников почтят минутой молчания.

Первая мировая война 1914–1918 гг. стала одним из наиболее кровопролитных и масштабных конфликтов в истории человечества.