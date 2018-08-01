Украинские силовики обстреляли пригород Донецка

Донецк, 1 августа. Украинские силовики за сутки один раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике. Об этом рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Отмечается, что за истекшие сутки украинские военные один раз открыли огонь по позициям военнослужащих ДНР. ВСУ выпустили пять мин калибром 82 миллиметра по подконтрольному Донецкой народной республике поселку Спартак около Донецка.

Накануне сообщалось об 11 обстрелах со стороны киевских военных в ДНР. В среду также стало известно, что в июле ВСУ 52 раза обстреляли ЛНР, было выпущено 830 снарядов.

Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала с 1 июля режим прекращения огня в ДНР и ЛНР. Это было сделано в связи с началом сезона уборочных работ. Киев начал военную операцию против Донбасса в апреле 2014 года, когда республики провозгласили свою независимость.