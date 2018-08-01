Сирия новости 1 августа 12.30: САА захватила террористов ИГ в Даръа, «Джебхат Ан-Нусра» обстреляла город Алеппо

Сирия, 1 августа. Несколько террористов ИГИЛ1 попали в плен к САА в Даръа. Армия САР ведет бои с исламистами на севере Латакии. Боевики «Ан-Нусры»*** нанесли удары по жилому району города Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции исламистов на севере Латакии; взяли в плен нескольких террористов ИГ1 в городе Аш-Шаджара в юго-западной части Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: понесла потери в результате столкновений с САА в районе населенного пункта Сарраф в северной части Латакии; ударила по кварталу Аль-Хамдания на юго-западе города Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве двух мирных жителей в провинции Идлиб.

Курды: заявили об уничтожении одного из полевых командиров ССА** в Африне 28 июля.

Провинция Латакия

Twitter-канал (leithfadel) сообщает о продолжении столкновений Сирийской арабской армии (САА) на севере Латакии. Правительственные войска выпустили множество артиллерийских и ракетных снарядов по оборонительным сооружениям террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1, на окраине населенного пункта Сарраф. Проведя обстрелы, силы САР приступили атакам позиций «Джебхат Фатх Аш-Шам»1, в результате чего САА удалось уничтожить не менее 20 траншей исламистов. Кроме того, под натиском сирийских войск джихадисты были вынуждены покинуть несколько своих постов. Напомним, в последнее время на данных территориях отмечается возросшая активность исламистов, которые неоднократно нарушали режим прекращения огня, действующий на севере региона. В течение прошлого месяца радикалы предпринимали попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» с беспилотников несколько раз, тем не менее все нападения были отражены штатными зенитными установками.

Провинция Алеппо

На юго-западе административного центра провинции возобновились вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами вооруженной оппозиции. Как передает агентство новостей Al Masdar News, исламисты нанесли ракетные удары по жилому кварталу Аль-Хамдания, что привело к нескольким взрывам. Информации о возможных жертвах среди местных жителей пока не поступало. В ответ правительственные войска открыли огонь по зонам дислокации боевиков. Перестрелок в данном районе не отмечалось на протяжении месяца.

Тем временем подпольные группы Отрядов народной самообороны (YPG) совершили очередное нападение на одного из высокопоставленных главарей протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). Интернет-порталы, подконтрольные YPG, заявили о том, что члены курдских «спящих ячеек» застрелили полевого командира боевиков 28 июля. Отмечается, что убийство произошло неподалеку от города Джандарис на северо-западе Алеппо у границы с Турцией. Напомним, вылазки курдских радикалов в тылу «свободной армии» начались после того как Демократические силы Сирии**** (SDF) лишились Африна во время операции «Оливковая ветвь» в марте.

Провинция Даръа

Накануне стало известно о том, что территории провинции Даръа были полностью освобождены от оккупации боевиков связанной с «Исламским государством» группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид». Напомним, полномасштабное наступление на юго-западе САР началось 18 июня, 24 июня операция получила название «Базальт». В большинстве случаев Сирийской арабской армии (САА) удалось избежать кровопролитных столкновений благодаря усилиям российского Центра по примирению враждующих сторон. В результате переговоров с сотрудниками ЦПВС многие боевики приняли условия мирного соглашения с сирийскими властями.

Между тем стало известно о том, что военнослужащие сил САР взяли в плен нескольких террористов ИГ в районе города Аш-Шаджара, который перешел под контроль правительственных войск в понедельник. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, САА намеревается прийти к соглашению с радикалами ИГ, действующими в восточной части Эс-Сувейды, где ранее были похищены 14 женщин. Военные источники AMN передают, что САА готова отпустить захваченных джихадистов в обмен на освобождение боевиками ИГ мирных жительниц.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Al Masdar News сообщает о том, что один из агентов Сирийской арабской армии (САА), выполняющий разведывательную миссию на севере Идлиба, опубликовал видеозапись, на которой запечатлен один из контрольно-пропускных пунктов антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам».

Тем временем неизвестными боевиками были застрелены два мирных жителя вблизи населенного пункта Хазан, передает интернет-портал Jisr TV. Предполагается, что гражданские лица стали жертвами террористов «Исламского государства», осуществляющими подпольную деятельность в провинции. Как сообщалось ранее, джихадистам террористической группировки удалось проникнуть на территорию Идлиба после поражения в боях с правительственными силами в районе Акербата на востоке соседней Хамы.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)