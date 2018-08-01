Меню
Технологии
Ученые научили робота вертеть в руке кубик
Общество
В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые научили робота вертеть в руке кубик

      /  Обновлено: 
    35

    Ученые

    Вашингтон, 1 августа. Инженеры компании OpenAI с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) научили роборуку бережно обращаться с предметами. Отмечается, что рука способна вертеть кубик.

    Роботизированная рука Dactyl способна совершать плавные движения. Устройство прошло программу обучения на ИИ. Американские инженеры использовали усовершенствованную технологию отработки непредсказуемых ситуаций.

    Экспериментальным путем OpenAI заставили роборуку научиться перебирать механическими пальцами деревянный кубик. Они меняли размер, вес, материал, из которого изготовлен кубик, а также гладкость его поверхности.

    Таким образом роборука научилась выполнять действия с кубиками отличными по текстуре и весу. Рука также способна выполнять и другие операции, требующие бережного обращения с предметами. 

    Автор: Юлия Шелковенко
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.