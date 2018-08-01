Ученые научили робота вертеть в руке кубик

Вашингтон, 1 августа. Инженеры компании OpenAI с помощью технологии искусственного интеллекта (ИИ) научили роборуку бережно обращаться с предметами. Отмечается, что рука способна вертеть кубик.

Роботизированная рука Dactyl способна совершать плавные движения. Устройство прошло программу обучения на ИИ. Американские инженеры использовали усовершенствованную технологию отработки непредсказуемых ситуаций.

Экспериментальным путем OpenAI заставили роборуку научиться перебирать механическими пальцами деревянный кубик. Они меняли размер, вес, материал, из которого изготовлен кубик, а также гладкость его поверхности.

Таким образом роборука научилась выполнять действия с кубиками отличными по текстуре и весу. Рука также способна выполнять и другие операции, требующие бережного обращения с предметами.