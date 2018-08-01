Меню
Весь мир
Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия
Общество
Проверка МЧС выявила 5 тыс. нарушений в кузбасских ТЦ после пожара в «Зимней вишне»
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    46

    Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 1 августа. Российские наблюдатели в Сирии насчитали восемь случаев стрельбы за минувшие сутки, турецкая сторона зафиксировала четыре нарушения перемирия. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене Минобороны РФ о соблюдении режима прекращения боевых действий.

    Отмечается, что российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинциях Алеппо (3) и Латакия (1). Турецкие коллеги зафиксировали случаи стрельбы в провинциях Латакия (1), Идлиб (1) и Хама (2).

    В целом обстановка в зонах деэскалации является стабильной.

    Напомним, ранее сообщалось, что около 300 боевиков согласились покинуть Уфанию в провинции Эль-Кунейтра и переместиться в зону деэскалации в Идлибе.

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.