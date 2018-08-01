Сирия: РФ зафиксировала 8 нарушений перемирия в провинциях Алеппо и Латакия

Москва, 1 августа. Российские наблюдатели в Сирии насчитали восемь случаев стрельбы за минувшие сутки, турецкая сторона зафиксировала четыре нарушения перемирия. Соответствующие данные приводятся в информационном бюллетене Минобороны РФ о соблюдении режима прекращения боевых действий.

Отмечается, что российская часть представительства совместной российско-турецкой комиссии зафиксировала восемь случаев стрельбы в провинциях Алеппо (3) и Латакия (1). Турецкие коллеги зафиксировали случаи стрельбы в провинциях Латакия (1), Идлиб (1) и Хама (2).

В целом обстановка в зонах деэскалации является стабильной.

Напомним, ранее сообщалось, что около 300 боевиков согласились покинуть Уфанию в провинции Эль-Кунейтра и переместиться в зону деэскалации в Идлибе.