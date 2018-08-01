Тело пропавшего в Нижнем Новгороде журналиста «АиФ» опознано

Москва, 1 августа. Пропавшего во время командировки в Нижнем Новгороде журналиста издания «Аргументы и факты» Сергея Грачева нашли мертвым, он опознан. Об этом в среду сообщил шеф-редактор сайта «АиФ» Владимир Шушкин.

«Худшее теперь официально подтверждено… Теперь полиция официально подтвердила, что найденный погибший — именно наш коллега Сергей Грачев, он опознан», — написал Шушкин на своей странице в Facebook.

Грачев пропал в конце июля, когда находился в командировке в Нижнем Новгороде, где должен был работать на фестивале российского кино «Горькийfest». Последний раз его видели выходящим из гостиницы «Шератон» 21 июля. Затем связь с журналистом прервалась.

Через шесть дней к поискам Грачева подключились волонтеры, а СК завел уголовное дело по статье «убийство». Как передавало агентство «Ридус», тело журналиста было обнаружено накануне волонтерами поисково-спасательного отряда. Что именно произошло с Грачевым, пока неизвестно.