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Украина
«Недокоммунизированные» памятники Ленину обнаружили в Одесской области
Общество
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    «Недокоммунизированные» памятники Ленину обнаружили в Одесской области

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    «Недокоммунизированные» памятники Ленину обнаружили в Одесской области

    Одесса, 1 августа. Институт национальной памяти Украины нашел бюсты и скульптуры Ленину и Марксу в семи населенных пунктах Болградского района на юге Одесской области. Помимо этого, были обнаружены памятники с коммунистической символикой. Об этом сообщает в среду пресс-служба института.

    Монументы были обнаружены в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, а также Городне, Железнодорожное, Калчево и Новые Трояны.

    Руководство института уже обратилось к сельским властям с требованием экстренно снести мемориалы, а также направило письма в прокуратуру и Службу безопасности Украины (СБУ), чтобы привлечь к ответственности «виновных» за несвоевременный демонтаж.

    В сельсоветах уже заявили, что на снос конструкций нет финансирования, пишет News.ru.

    «Недокоммунизированные» памятники Ленину обнаружили в Одесской области

    Напомним, на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрет пропаганды их символики», согласно которому запрещается изготовление, распространение и использование на публике советской символики.

    Нарушителю грозит тюремный срок до пяти лет.

    Ранее четвертый премьер Украины Николай Азаров заявил, что главная цель декоммунизации — «воспитание ненависти» в молодом украинском поколении.

    Автор: Дана Балан
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