Артиллеристы из Сирии готовились к Армейским международным играм в Саратове

Саратов, 1 августа. Сирийские артиллеристы прошли двухнедельную подготовку к Армейским международным играм в Саратове, сообщили в пресс-службе игр.

Сирийский бригадный генерал Сулейман Айман отметил, что подготовка бойцов шла четыре недели — две в Сирии и две в Саратове. Команда Сирии впервые примет участие в конкурсе артиллеристов. Айман отметил, что в состязании примут участие «хорошие солдаты с войны».

«Надеемся на свой практический опыт, который получали на протяжении всех восьми лет войны в нашей стране, — констатировал генерал. — Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях».

Накануне в Минобороны РФ похвалили выступление сирийцев в «Танковом биатлоне».