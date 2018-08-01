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Общество
Артиллеристы из Сирии готовились к Армейским международным играм в Саратове
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    Артиллеристы из Сирии готовились к Армейским международным играм в Саратове

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    Артиллеристы из Сирии готовились к Армейским международным играм в Саратове

    Саратов, 1 августа. Сирийские артиллеристы прошли двухнедельную подготовку к Армейским международным играм в Саратове, сообщили в пресс-службе игр.

    Сирийский бригадный генерал Сулейман Айман отметил, что подготовка бойцов шла четыре недели — две в Сирии и две в Саратове. Команда Сирии впервые примет участие в конкурсе артиллеристов. Айман отметил, что в состязании примут участие «хорошие солдаты с войны».

    «Надеемся на свой практический опыт, который получали на протяжении всех восьми лет войны в нашей стране, — констатировал генерал.  — Мы приехали сюда не бороться за победу, а показать, что война в нашей стране заканчивается и что сирийские бойцы могут участвовать в мирных соревнованиях».

    Артиллеристы из Сирии готовились к Армейским международным играм в Саратове

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    Автор: Катерина Иванова
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