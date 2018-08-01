Ассанж может покинуть посольство Эквадора в Лондоне из-за ухудшения здоровья

Лондон, 1 августа. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть здание дипломатического представительства Эквадора в Лондоне уже в ближайшее время из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ассанж получил политическое убежище в посольстве Эквадора в Великобритании в 2012 году. Как передают источники, здоровье Ассанжа ухудшилось. Из-за этого он может покинуть территорию дипломатического представительства, которая относится к Эквадору. Это произойдет в течение нескольких недель.

Ранее сообщалось, что Великобритания и Эквадор ведут переговоры о дальнейшей судьбе главы WikiLeaks. 27 июля президент Эквадора Ленин Морено заявил, Кито добивается от Лондона гарантий того, что жизнь Ассанжа не будет подвергнута опасности.

Ранее ситуацию в интервью ФАН согласился прокомментировать Исраэль Шамир — один из создателей Независимого общественного фонда «Друзья WikiLeaks», сотрудничавший с Джулианом Ассанжем при публикации в российских СМИ утечек с нашумевшего ресурса.По его словам, Ассанжа хотят привезти в США в железной клетке.