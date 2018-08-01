Сирия сегодня: боевики покидают Уфанию, Алеппо под обстрелом систем РСЗО

Сирия, 1 августа. Боевики покидают населенный пункт Уфания. Террористы обстреляли мирных жителей в Алеппо. Российская Федерация уверена в снижении обеспокоенности Израиля из-за ситуации на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Боевики уходят

Порядка 300 боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей дали согласие на то, чтобы покинуть населенный пункт Уфания в провинции Эль-Кунейтра и переместиться на север САР в зону деэскалации в Идлибе. Об этом сообщил начальник отдела Центра примирения враждующих сторон на территории Сирии полковник Владимир Залозный.

«Сегодня по результатам предварительной договоренности, достигнутой офицерами Центра (с боевиками. — Прим. ФАН), проводится очередная акция по выводу боевиков и членов их семей из населенного пункта Уфания в Идлибскую зону деэскалации. Предварительное количество боевиков и членов их семей оценивается в 300 человек», — сказал он.

Кроме того, начальник отдела ЦПВС добавил, что для вывоза боевиков с семьями в населенном пункте было подготовлено около шести автобусов. «Условия вывода боевиков не меняются и остаются прежними по наличию оружия и боеприпасов — это один автомат и три магазина, а у полевого командира еще и пистолет», — заметил Залозный.

Обстрел мирных жителей в Алеппо

В квартале района Аль-Хамдания города Алеппо в САР, по предварительной информации, погиб один человек и еще четверо были ранены. Об этом рассказал на брифинге начальник российского Центра генерал-майор Алексей Цыганков.

«Вследствие обстрела боевиками из систем РСЗО квартала «Проект 3000» в районе Аль-Хамдания города Алеппо, по предварительным данным, погиб один и ранено четыре мирных жителя», — рассказал он.

Кроме того, Цыганков сообщил, что, несмотря на предпринимаемые меры по нормализации ситуации, совместный иранско-российско-турецкий Координационный центр до сих пор фиксирует нарушения режима перемирия со стороны незаконных вооруженных формирований, которые действуют в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Сафсафа (дважды), Айн-эль-Хазар, Эль-Арейм, Икко и Кинсибба провинции Латакия, Зор-Махрука провинции Хама, а также жилых кварталов районов Аль-Мамдания, Халаб-эль-Джадид, район артиллерийского училища (трижды), Эз-Зандик, Хирбат-эль-Амия, научно-исследовательский центр и квартал Маканис-эд-Дувайри города Алеппо», — заключил Цыганков.

Вопрос Израиля

Россия выражает уверенность в снижении обеспокоенности Израиля в последнее время в связи с присутствием проиранских сил у его границ в САР. Об этом РИА Новости рассказал глава российской делегации на десятом раунде перегоров по Сирии в астанинском формате Александр Лаврентьев.

«Да, конечно, мы уверены в этом», — ответил он на вопрос о том, снизилась ли напряженность израильских властей в связи с присутствием проиранских сил у его границ.

Лаврентьев подчеркнул, что решение об отводе подразделений Ирана на 85 километров от границы было принято самостоятельно Тегераном. Это, заметил дипломат, поспособствовало снижению напряженности.