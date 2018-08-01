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Экономика
Участие Канады в прокладке железной дороги РФ в обход Украины объяснил сенатор Косачев
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    Участие Канады в прокладке железной дороги РФ в обход Украины объяснил сенатор Косачев

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    Люди против санкций: Косачев объяснил участие Канады в прокладке железной дороги РФ в обход Украины

    Канадская компания Bombardier участвовала в строительстве железной дороги в обход Украины, выиграв тендер на восемь миллионов долларов. Об этом сообщил представитель Bombardier Оливье Марсиль. И этот факт не мог не возмутить Киев.

    Канадский бизнесмен заявил, что не видит никаких проблем в том, что его компания принимала участие в строительстве российской железной дороги в обход Украины, и что никакие антироссийские санкции не были нарушены, поскольку дорога проходит «по российской, а не спорной территории Украины».

    Однако представители Украины эту аргументацию сочли несостоятельной.

    «Фактически финансируемая из налогов и бюджета Канады компания приняла участие в деятельности страны, которая «ведет против Украины агрессивную войну», — отметил Павел Грод, возглавляющий лоббистскую организацию «Конгресс украинцев Канады».

    Сенатор Константин Косачев

    По словам Константина Косачева, председателя комитета Совета Федерации по международным делам, «эта ситуация подтверждает известную всем, кроме, быть может, Украины и частично — Евросоюза, истину, что санкционный режим противоречит интересам бизнеса».

    «Бизнесмены категорически против того, чтобы политики мешали им развивать бизнес. Люди против санкций. Это чувствуется по настроениям бизнесменов из Германии, Франции и многих других европейских стран.

    Пример с канадской компанией — это очередное доказательство того, что серьезные компании, несмотря на санкционные решения правительств их стран, находят для себя возможность принимать участие в проектах, связанных с Россией. Это подтверждает, что санкционная политика неадекватна реальной ситуации и противоречит собственным национальным интересам стран, оказавшихся в заложниках у политики Киева», — заявил Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей.

    Сенатор считает, что санкции нужны Киеву для того, чтобы удерживать Россию в позиции страны, якобы ответственной за то, что происходит на Украине с 2014 года.

    «Ради этого Киев готов всячески саботировать минские соглашения и провоцировать Запад на продолжение санкционного режима против Москвы. Это узкокорыстная и абсолютно недальновидная политика украинских властей, которые рано или поздно, я уверен, получат адекватную оценку со стороны того же Запада, если он, конечно, вернется к своим ценностям и начнет думать об интересах людей», — добавил Константин Косачев.

    Автор: Марина Степанова
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