Канадская компания Bombardier участвовала в строительстве железной дороги в обход Украины, выиграв тендер на восемь миллионов долларов. Об этом сообщил представитель Bombardier Оливье Марсиль. И этот факт не мог не возмутить Киев.

Канадский бизнесмен заявил, что не видит никаких проблем в том, что его компания принимала участие в строительстве российской железной дороги в обход Украины, и что никакие антироссийские санкции не были нарушены, поскольку дорога проходит «по российской, а не спорной территории Украины».

Однако представители Украины эту аргументацию сочли несостоятельной.

«Фактически финансируемая из налогов и бюджета Канады компания приняла участие в деятельности страны, которая «ведет против Украины агрессивную войну», — отметил Павел Грод, возглавляющий лоббистскую организацию «Конгресс украинцев Канады».

По словам Константина Косачева, председателя комитета Совета Федерации по международным делам, «эта ситуация подтверждает известную всем, кроме, быть может, Украины и частично — Евросоюза, истину, что санкционный режим противоречит интересам бизнеса».

«Бизнесмены категорически против того, чтобы политики мешали им развивать бизнес. Люди против санкций. Это чувствуется по настроениям бизнесменов из Германии, Франции и многих других европейских стран. Пример с канадской компанией — это очередное доказательство того, что серьезные компании, несмотря на санкционные решения правительств их стран, находят для себя возможность принимать участие в проектах, связанных с Россией. Это подтверждает, что санкционная политика неадекватна реальной ситуации и противоречит собственным национальным интересам стран, оказавшихся в заложниках у политики Киева», — заявил Константин Косачев в комментарии Федеральному агентству новостей.

Сенатор считает, что санкции нужны Киеву для того, чтобы удерживать Россию в позиции страны, якобы ответственной за то, что происходит на Украине с 2014 года.