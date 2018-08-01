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Российские разведчики признаны лучшими на Международных армейских играх в Новосибирске
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    Российские разведчики признаны лучшими на Международных армейских играх в Новосибирске

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    Российские разведчики признаны лучшими на Международных армейских играх в Новосибирске

    Новосибирск, 1 августа. Российские военнослужащие победили в «Конкурсе разведчиков-специалистов» на Международных армейских играх в Новосибирске, сообщили в пресс-центре состязаний.

    Российские разведчики стали лучшими, преодолев на БМП маршрут в условиях сложной местности, а также выполнив нормативы по боевой подготовке. Состязания проходили в рамках II этапа международных соревнований «Отличники войсковой разведки-2018», которые проходят в Новосибирской области.

    Во время прохождения конкурса россиянин  установил рекорд прохождения 7,5-километровой трассы за всю историю Игр, дойдя до финиша за 12 минут 58 секунд.

    После двух этапов соревнований лидирует российская команда, а за ней с одинаковым количеством баллов следуют китайские, узбекские, белорусские и казахские разведчики.

    Российские разведчики признаны лучшими на Международных армейских играх в Новосибирске

    В международном конкурсе «Отличники войсковой разведки-2018» принимают участие военные из России, Казахстана, Судана, Китая, Белоруссии, Узбекистана, Армении и Зимбабве.

    Автор: Катерина Иванова
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