За июль по Крымскому мосту проехали около 800 тысяч машин, автобусов и мотоциклов

Симферополь, 1 августа. За июль по Крымскому мосту через Керченский пролив проехали около 800 тысяч машин, автобусов и мотоциклов, сообщает в среду ФКУ УПРДОР «Тамань».

«В июле 2018 года по Крымскому мосту проехали 770 874 транспортных средства в обе стороны, в том числе 9 607 рейсовых и заказных автобусов», — уточняет ведомство.

При этом интенсивность движения в сторону Крыма по переправе за минувший месяц превысила 410 тысяч транспортных средств. В среднем в сутки интенсивность движения составляла 24,8 тысячи транспортных средств, что на 60% превышает аналогичные июньские показатели.

Наибольшая загруженность Крымского моста была зафиксирована в воскресенье 15 июля, когда по переправе проехало более 31,5 тысячи машин. Для обеспечения безопасности движения по переправе в Базе эксплуатации на таманском берегу продолжают дежурить семь комплексов дорожных машин, четыре автомобиля дорожного мастера, два эвакуатора легковых автомобилей, два эвакуатора с комплектом для эвакуации автобусов. На мосту и по берегам пролива также дежурят машины групп быстрого реагирования транспортной безопасности.

Напомним, автодорожная часть Крымского моста был открыт 15 мая, он является самой протяженной переправой в России и достигает в длину 19 километров. Открыл переправу президент РФ Владимир Путин. Он первым проехал по мосту за рулем КамАза.