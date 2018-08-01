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Бомж задержан по подозрению в убийстве 9-летней школьницы в Белгородской области
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    Бомж задержан по подозрению в убийстве 9-летней школьницы в Белгородской области

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    Бомж задержан по подозрению в убийстве 9-летней школьницы в Белгородской области

    Москва, 1 августа. Правоохранители задержали мужчину без определенного места жительства, который подозревается в убийстве девятилетней девочки, пропавшей в понедельник в Белгородской области. Соответствующая информация приводится на сайте следственного управление СК РФ.

    Согласно приведенным данным, лицо, подозреваемое в совершении данного преступления, было установлено благодаря грамотно спланированным и проведенным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям. Выяснилось, что задержанный 30-летний подозреваемый прибыл в Белгородскую область несколько месяцев назад.

    Следствие отмечает, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. СК выйдет в суд с ходатайством о его аресте.

    Ночью во вторник на сайте «Лиза Алерт» появилась информация о том, что 30 июля девятилетняя школьница «ушла в неизвестном направлении» в поселке Уразово Валуйского района. Днем 31 июля тело ребенка нашли правоохранители и волонтеры. Позже стало известно, что причиной смерти девочки стала механическая асфиксия. По факту убийства было возбуждено уголовное дело. 

    Автор: Тимур Румянцев
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