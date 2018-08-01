Швеция выделит Украине 380 тыс. долларов на реформы

Стокгольм, 1 августа. Правительство Швеции предоставит Украине 380 тысяч долларов дополнительной финансовой поддержки для реализации реформ. Отмечается, что Швеция в среду предоставит средства для финансовой поддержки украинского объединения общественных организаций и экспертов.

Как пишет NewsOnе, пакет реформ рассчитан на 12 месяцев. Как считают в Стокгольме, деньги должны способствовать реализации дальнейших реформ и развития гражданского общества в Украине.

Ранее сообщалось, что власти Канады решили выделить Украине военную помощь в размере 7,2 миллионов долларов.

Также конгресс США намерен выделить Пентагону 200 миллионов долларов на военную помощь Украине. В проекте бюджета Соединенных Штатов на 2018 финансовый год, распространенном в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами, отмечается, что данные средства выделяются Пентагону в координации с Госдепартаментом на расходы, включающие «летальное оружие оборонительного характера», обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену американского оружия.