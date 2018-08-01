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Главарь региональной ячейки ИГ и около 200 боевиков сложили оружие в Афганистане
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    Главарь региональной ячейки ИГ и около 200 боевиков сложили оружие в Афганистане

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    Главарь региональной ячейки ИГ и около 200 боевиков сложили оружие в Афганистане

    Кабул, 1 августа. Главарь региональной ячейки международной террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) Мавлави Хабиб Рахман и порядка 200 экстремистов сложили оружие и сдались правительственным войскам на севере Афганистана. Об этом в среду сообщает агентство Pajhwok Afghan News.

    Согласно информации агентства Xinhua, боевики передали оружие и боевые припасы властям в районе Дарзаб.

    Напомним, в конце прошлой недели не менее 14 связанных с группировкой ИГ1 экстремистов были ликвидированы, еще 20 добровольно капитулировали в результате операции афганских сил безопасности в провинциях Джаузджан и Нангархар.

    В течение последних двух недель район Дарзаб стал местом ожесточенных боевых столкновений между террористами «Талибана»1 (движение запрещено в России) и ИГ, в результате которых были ликвидированы порядка 300 боевиков с обеих сторон.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дана Балан
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