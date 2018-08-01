«Украина не готова платить эту цену»: в Киеве отмели военные сценарии захвата Донбасса

Киев, 1 августа. Украина не может «вернуть» Донбасс силовым путем, военная опция для страны физически невозможна, считает киевский политический эксперт Вячеслав Лихачев. Он отмел военные сценарии захвата ДНР и ЛНР.

«Достаточно очевидно, что военная опция для Украины физически невозможна», — подчеркнул эксперт.

Лихачев отметил, что шансов на успех у Киева нет ни в случае постепенного захвата территорий, ни в случае резкого броска и стремительного наступления.

«Попытки эти будут стоить для нас даже дороже, чем активная фаза войны 2014–2015 годов», — добавил эксперт, отметив, что сегодня общество и украинское государство не готовы платить эту цену.

При этом Лихачев заявил, что для возвращения Донбасса Киеву якобы необходимо работать с мировым сообществом, чтобы оказывать давление на Кремль. Эксперт не преминул в очередной раз обвинить Москву в некой «агрессии» в зоне конфликта и в якобы имеющем место присутствии российских военных в Донбассе.

Ранее киевские социологи выяснили, что около трети граждан Украины воспринимают происходящее в Донбассе неадекватно и верят, что Донбасс якобы можно захватить силой.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не признав государственного переворота на Украине. За это время, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Несмотря на подписанные минские соглашения и установленный режим перемирия, из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ. При этом Киев не прекращает выдвигать голословные обвинения в адрес Москвы в связи с происходящим на юго-востоке Украины.

Россия в свою очередь неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы украинские власти как можно скорее разрешили кризисную ситуацию в стране.