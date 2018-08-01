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Общество
«Союзмультфильм» и Успенский заключили сделку по «Простоквашино»
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    «Союзмультфильм» и Успенский заключили сделку по «Простоквашино»

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    «Союзмультфильм» и Успенский заключили сделку по «Простоквашино»

    Москва, 1 августа. «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский подписали соглашение, по которому студия может использовать оригинальные сценарии мультфильма о Простоквашино, а также 10 еще не экранизированных литературных историй, сообщили представители организации.

    Переговоры о сделке между «Союзмультфильмом» и Успенским шли давно, однако стороны пришли к консенсусу только на этот раз. 

    «Киностудия «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский урегулировали спорную ситуацию и заключили сделку, согласно условиям которой знаменитый автор предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино, «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», десяти еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», — констатировали в пресс-службе студии.

    Кроме того, «Союзмультфильм» получил исключительное право на использование товарных знаков с героями мультфильма и названием «Простоквашино».

    «Союзмультфильм» и Успенский заключили сделку по «Простоквашино»

    Председатель правления студии Юлиана Слащева отметила, что очень рада, что стороны перешли от разногласий к конструктивному сотрудничеству .

    Автор: Катерина Иванова
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