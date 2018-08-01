«Союзмультфильм» и Успенский заключили сделку по «Простоквашино»

Москва, 1 августа. «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский подписали соглашение, по которому студия может использовать оригинальные сценарии мультфильма о Простоквашино, а также 10 еще не экранизированных литературных историй, сообщили представители организации.

Переговоры о сделке между «Союзмультфильмом» и Успенским шли давно, однако стороны пришли к консенсусу только на этот раз.

«Киностудия «Союзмультфильм» и писатель Эдуард Успенский урегулировали спорную ситуацию и заключили сделку, согласно условиям которой знаменитый автор предоставил киностудии право на использование оригинальных сценариев мультфильмов «Трое из Простоквашино, «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино», десяти еще не экранизированных литературных историй из цикла «Простоквашино», — констатировали в пресс-службе студии.

Кроме того, «Союзмультфильм» получил исключительное право на использование товарных знаков с героями мультфильма и названием «Простоквашино».

Председатель правления студии Юлиана Слащева отметила, что очень рада, что стороны перешли от разногласий к конструктивному сотрудничеству .