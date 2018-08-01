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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с КамАЗом в Ростовской области
Общество
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    Шесть человек погибли в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

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    Шесть человек погибли в ДТП с КамАЗом в Ростовской области

    Ростов-на-Дону, 1 августа. Страшное ДТП произошло в Ростовской области: грузовик КамАЗ столкнулся с минивэном, из-за чего погибли шесть человек.

    По информации регионального ГУ МВД, столкновение транспортных средств случилось в среду утром на 791-м километре трассы М-4 «Дон» в Чертковском районе. 

    Так, из-за технической неисправности КамАЗ съехал на обочину и предпринял меры к остановке. В тот момент столкновение с грузовым автомобилем допустил водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигавшийся в попутном направлении. В результате сильного удара смертельные травмы получили шесть человек, еще двое были госпитализированы.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

    Как сообщало агентство Ura.ru, ранее в Свердловской области в ДТП 26-летний полицейский на большой скорости врезался в ограждение, и металлический швеллер проткнул автомобиль насквозь через водительское сиденье.

    Автор: Тимур Румянцев
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