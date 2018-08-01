Автоэксперты составили топ-5 нержавеющих машин до 300 тыс. рублей

Москва, 1 августа. Автомобильные эксперты рынка подержанных транспортных средств назвали топ-5 моделей, кузов которых и после продолжительной эксплуатации не подвержен коррозии. Авто на рынке выбирались в пределах 300 тыс. рублей в возрасте 10-18 лет.

Как отметили специалисты, первая строчка в рейтинге досталась чешской Skoda Octavia, которую предлагали за 297 тыс. рублей. Эксперты не уточнили возраст исследуемой машины и ее пробег, но, скорее всего, речь идет об Octavia I или даже II в рестайлинговом кузове с пробегом порядка 80 тысяч километров. По словам экспертов, данная модель оказалась лидером противодействия коррозии.

Второе и третье место заняли представители французских концернов: не подверженными коррозии после 10-18 лет оказались Peugeot 307 и Renault Megane. Далее по списку идут Opel Astra и Citroen C5.

Стоит отметить, что в исследовании ничего не сообщается о состоянии двигателей данных автомобилей.

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