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Общество
Суд оставил в силе арест главы службы пожаротушения «Зимней вишни» в Кемерово
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    Суд оставил в силе арест главы службы пожаротушения «Зимней вишни» в Кемерово

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    Суд оставил в силе арест главы службы пожаротушения «Зимней вишни» в Кемерово

    Кемерово, 1 августа. Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу защиты на арест главы службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

    Согласно данным суда, ведомство оставило Бурсина под арестом до 7 сентября. Как пишет РИА Новости, постановление районного суда города Кемерово, принятое 10 июля, останется без изменений.

    Напомним, Бурсина обвиняют в халатности при тушении огня в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. По мнению следователей, он, в нарушение устава и законодательства, не организовал управление силами и средствами пожарных расчетов. Не была проведена тщательная разведка пожара. Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека и около 80 человек пострадали. Большинство жертв и травмированных – дети.

    Суд оставил в силе арест главы службы пожаротушения «Зимней вишни» в Кемерово

    Автор: Алия Садыкова
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