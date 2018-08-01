Суд оставил в силе арест главы службы пожаротушения «Зимней вишни» в Кемерово

Кемерово, 1 августа. Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционное представление прокурора и жалобу защиты на арест главы службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

Согласно данным суда, ведомство оставило Бурсина под арестом до 7 сентября. Как пишет РИА Новости, постановление районного суда города Кемерово, принятое 10 июля, останется без изменений.

Напомним, Бурсина обвиняют в халатности при тушении огня в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово. По мнению следователей, он, в нарушение устава и законодательства, не организовал управление силами и средствами пожарных расчетов. Не была проведена тщательная разведка пожара. Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Погибли 64 человека и около 80 человек пострадали. Большинство жертв и травмированных – дети.