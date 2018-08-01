В США создали робота для приготовления идеальных бургеров

Москва, 1 августа. Разработчики американской компании Creator создали робота для приготовления идеальных бургеров на заказ. Устройство планируют начать использовать в Сан-Франциско уже в сентябре, передает телеканал CNBC.

Новинка представляет из себя роботизированный комбайн. Устройство оснащено 20 различными компьютерами, 350 сенсорными датчиками и 50 исполнительными механизмами, которые работают в полностью автоматизированном режиме.

This September, you can get the perfect burger in San Francisco — cooked for you by a robot. https://t.co/BXfQZp8Zvk pic.twitter.com/5T4g8UGpBr — CNBC (@CNBC) August 1, 2018

Изготовление бургера робот начинает с мяса. Его он поджаривает до нужной кондиции, а потом на ленте конвейера добавляет к блюду наполнители. В среднем на приготовление одного бургера тратится пять минут, стоимость приготовленного машиной блюда — шесть долларов, что в два раза меньше стандартной цены.

Как уточняет RT, всю работу устройство выполняет самостоятельно, люди подключаются только тогда, когда нужно принять заказ у посетителей.