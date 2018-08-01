Европарламент раскритиковал Киев из-за отсутствия усилий по «деолигархизации» Украины

Москва, 1 августа. В Европейском парламенте обеспокоены отсутствием усилий со стороны Киева по «деолигархизации» Украины. Соответствующая информация приводится в проекте отчета комитета по внешним связям Европарламента.

В документе отмечается, что усилия украинского президента Петра Порошенко направлены лишь на борьбу с конкурентами, хотя он провозгласил борьбу с олигархами еще в 2014 году. Одновременно все политические процессы в стране контролируют разные кланы. В связи с этом в ЕП раскритиковали власти Украины из-за отсутствия усилий по борьбе с влиянием олигархов.

Как говорится в проекте отчета по европейской ассоциации Украины, Киев не делает никаких усилий, направленных на «деолигархизации» Украины. При этом в отчете выражены опасения относительно отсутствия усилий по деолигархизации и приватизации, завершения работы над реформой по децентрализации, надлежащего функционирования правовых основ борьбы с коррупцией (в том числе институтов, финансовой прозрачности и аудита).

Европейские парламентарии также назвали украинскую судебную систему политически зависимой, коррумпированной и неэффективной. В ЕП призвали Киев учредить антикоррупционный суд и предоставить полную независимость генеральному прокурору, передает RT.