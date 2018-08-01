Украинские силовики более 50 раз открывали огонь по ЛНР в июле

Луганск, 1 августа. За июль 2018 года украинские силовики 52 раза обстреляли Луганскую народную республику. Об этом рассказали в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Отмечается, что с 1 июля по 1 августа были зафиксированы 52 случая обстрела. При этом ВСУ использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение БМП. Также они вели огонь из гранатометов, стрелкового оружия. Всего на территории ЛНР было насчитано 830 снарядов.

Напомним, с 1 июля в Донбассе действует «хлебное» перемирие. Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала новый режим прекращения огня в связи с сезоном уборки урожая. Напомним, Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда Донбасс заявил о своей независимости после государственного переворота на Украине. С апреля 2014 года на территории погибли около 10 тысяч человек.