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Samsung вошел в топ-5 самых популярных смартфонов по trade-in
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    Samsung вошел в топ-5 самых популярных смартфонов по trade-in

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    Samsung вошел в топ-5 самых популярных смартфонов по trade-in

    Москва, 1 августа. Южнокорейский гаджет Samsung вошел в топ-5 самых популярных смартфонов по trade-in. Первую строчку в рейтинге занял телефон «яблочной» компании IPhone 5s в цвете Space Gray.

    По данным экспертов, вторая, третья и четвертая строчки достались разным вариантам Samsung Galaxy S7 в сумме 7,9%. А топ-5 замкнул IPhone 6 Space Gray — 1,9%.

    Samsung вошел в топ-5 самых популярных смартфонов по trade-in

    Впрочем, с появлением службы обмена для южнокорейских гаджетов, не у всех представителей имеется такая статистика. Очевидно, что за первые строчки ведут борьбу две гигантские корпорации, но иногда одна может занять все пять победных места. Например, у «Вымпелкома» ни одна модель Samsung не пошла в пятерку, а в «Мегафоне» занимает 35% всей сдачи гаджетов, остальные 65% приходятся на Apple.

    Samsung вошел в топ-5 самых популярных смартфонов по trade-in

    Так, в «М.Видео» южнокорейская корпорация вовсе оказалась в лидерах — более 50% сдают именно их. Как отметил представитель данной компании, такой ажиотаж по обмену связан с выходом новинки. Согласно прогнозам инсайдеров, trade-in не только является прибыльной программой, но еще и помогает задерживать клиента, заставляя снова приобретать телефон той же фирмы.

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    Автор: Дана Балан
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