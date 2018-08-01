Роскачество проверило ранние арбузы на содержание нитратов и пестицидов

Москва, 1 августа. Роскачество проверило ранние арбузы на прилавках российских магазинов на содержание нитратов и пестицидов и рассказало, какие части ягод употреблять в пищу не стоит.

Для проверки арбузов специалисты закупили плоды в разных точках продаж — в супермаркетах, на развалах и даже с машин. Ягоды проверяли по 174 критериям, из них 148 показателей были нацелены на выявление пестицидов. В лабораторных условиях арбузы проверяли на наличие в них токсинов, тяжелых металлов, дрожжей, плесени и заражений.

Как выяснилось, вопреки распространенному мнению, ни в одном из проверенных арбузов количество нитратов не превышало допустимых концентраций. Специалисты не обнаружили «нитратных» ягод ни в магазинах, ни в торговых точках у дороги.

Риск купить плод с нитратами выше, если приобретать ранние поливные арбузы с неразвитыми корнями. Однако в любом случае, как напоминают эксперты, нитраты в первую очередь концентрируются в корке арбуза.

«Для полной безопасности потребителям не стоит есть белую часть корки арбуза», — советуют в Роскачестве.

При этом проверка на содержание пестицидов выявила только один арбуз со следами инсектицидов ацетамиприда и малатиона, защищающих ягоды от насекомых. Этот арбуз был куплен с лотка на фруктовой базе. Специалисты отмечают, что пестициды также обычно не попадают в мякоть арбуза и остаются в корке.

Самой безопасной частью арбуза эксперты назвали его «сердце», для того, чтобы обезопасить себя, эксперты советуют тщательно помыть плод перед употреблением.

Ранее, как передавал телеканал «360», Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать спелые арбузы и дыни и где покупать бахчевые культуры не стоит.