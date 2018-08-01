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Политика
«Тревожный синдром Трампа»: психологи заявили о росте числа американцев, боящихся политики президента США
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    «Тревожный синдром Трампа»: психологи заявили о росте числа американцев, боящихся политики президента США

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    «Тревожный синдром Трампа»: психологи заявили о росте числа американцев, боящихся политики президента США

    Вашингтон, 1 августа. Американские психологи-терапевты обеспокоены ростом количества случаев «тревожного расстройства Трампа» у пациентов. Как пишет CBC News, официально такого заболевания нет, но психологи и терапевты назвали «тревожным расстройством Трампа» симптомы, когда, к примеру, люди жалуются, что президент США Дональд Трамп «собирается взорвать нас всех».

    Психолог Элизабет Ламот рассказала, что к ней приходят пациенты, которые боятся политики Трампа. Они высказывают о страхах, что мир ждет крах из-за его действий. При этом, по словам специалиста, такой тревожностью страдают даже люди, которые поддерживают республиканца. Они жалуются, что чувствуют себя изолированными: в семье и обществе.

    Напомним, клинический психолог Дженнифер Паннинг опубликовала книгу «Тревожное расстройство Трампа» в 2017 году. В Ней она описала симптомы «заболевания».

    «Тревожный синдром Трампа»: психологи заявили о росте числа американцев, боящихся политики президента США

    Автор: Алия Садыкова
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