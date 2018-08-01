«Украинство Трампа»: эксперт объяснил строительство стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе Мексики и Соединенных Штатов уже начало, с таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе своего обращения к своим сторонникам в штате Флорида. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«У нас уже есть 1,6 миллиарда долларов, и мы начали строить большие участки стены. Но нам нужно больше, мы будем действовать решительно», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, республиканцы хотят сильные границы и отсутствие преступности. Дональд Трамп уверен, что позиция Демократической партии США, которая выступает против стены, равносильна массовому распространению преступности.

Как ранее сообщала «Газета.ru», Дональд Трамп собирается запросить у Конгресса дополнительные средства на стену с Мексикой. Президент Соединенных Штатов отмечал, что дополнительные деньги потребовались, чтобы строительство стены шло быстрее.

Американское украинство

Политолог Игорь Рябов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что на первый взгляд может показаться, будто в теме строительства стены на границе с Мексикой звучит «вычурность, прихоть и в чем-то даже украинство» Трампа. Некоторые даже сравнивают президента США с экс-премьером Украины Арсением Яценюком, некогда рывшим ров на границе с Россией.

«На самом деле одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа касается серьезной проблемы, которую благодаря вялой и халатной антиминграционной политики при демократах уже не решить законами и увещеваниями. Объем криминальных денег в миграционном бизнесе по направлению Латинская Америка — Мексика — США превысил объем от наркотрафика. Этот бизнес уже не остановить, настолько он выгоден для мексиканской организованной преступности. От действий трафикеров страдают южные американские штаты, где, кстати, живет значительная часть электората Трампа и республиканской партии. Там из-за миграционного прессинга растет уличная преступность, люди уезжают из привычной среды обитания», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, юг США постепенно превращается в северные мексиканские штаты с весьма специфическим контингентом. Мигрируют не самые образованные люди. Если еще в 80-90 х годах прошлого века мексиканцы экспортировали в США свою культуру, актеров, художников и кинорежиссеров, сделав tex-mex модным мейнстримом, то теперь экспортируется чистый криминал — усилиями наркобанд.