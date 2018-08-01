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Политика
Китай и Россия могут отменить визы для туристических групп
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    Китай и Россия могут отменить визы для туристических групп

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    Китай и Россия могут отменить визы для туристических групп

    Пекин, 1 августа. Китай и Россия ведут переговоры по новому тексту соглашения о взаимном безвизовом посещении для туристических групп. Об этом рассказали в министерстве культуры и туризма КНР.

    Отмечается, что сроки, когда соглашение может быть подписано и вступит в силу, пока неизвестны. Как пишет РИА Новости, между китайской и российской стороной будут проведены несколько раундов переговоров. На них будут обсуждаться пересмотр и повторное подписание соглашения о безвизовых поездках для туристических групп. Как уточнили в китайском ведомстве, актуальность вопроса связана с возросшим потоком туристов, посещающих Китай и Россию. Пекин и Москва намерены создать более удобные условия для поездок туристов.

    Ранее сообщалось, что более 1,5 миллионов китайских туристов посетили Россию в 2017 году. Первое место по туристической популярности у китайцев среди российских городов занимает Москва.

    Китай и Россия могут отменить визы для туристических групп

    Автор: Алия Садыкова
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