У Африки есть желание сотрудничать с Россией в сфере безопасности — политолог

Представители стран Западной и Центральной Африки обсудили вопросы безопасности на континенте и сошлись во мнении, что существует риск усугубления ситуации, связанной с террористическими угрозами. Соответствующая встреча состоялась в столице Того городе Ломе.

Действующие председатели Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и Экономического сообщества стран Центральной Африки, президенты Габона и Того Али бен Бонго Ондимба и Фор Гнассингбе договорились «укреплять сотрудничество между ЭКОВАС и ЭКОЦАС в целях эффективной борьбы против всех форм рисков для безопасности».

Стороны отметили, что наибольшую опасность для граждан стран Африки и их государственности представляют радикальные группировки «Боко харам» (запрещена в РФ) и «Аль-Каида1 в странах исламского Магриба» (АКСИМ, запрещена в РФ).

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов и доктор политических наук Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что российский опыт борьбы с террористическими угрозами мог бы быть полезен государствам Африки.

«Африканский континент имеет свои особенности, и если говорить о террористических угрозах, наибольшую опасность представляет запрещенное в России «Исламское государство»1. ИГ1 удалось создать свою провинцию на базе «Боко харам» в Нигерии», — говорит эксперт.

Он также напомнил, что джихадисты хотели создать аналогичную провинцию в России на Северном Кавказе, но им не удалось этого сделать.

«А на Африканском континенте в Нигерии северная часть государства подконтрольна «Боко харам», — констатировал Андрей Кошкин.

По словам собеседника агентства, Россия имеет беспрецедентный опыт нейтрализации подобного рода угроз.

«Выполняя свои задачи в Сирии, мы решали вопрос борьбы с международным терроризмом. Естественно, об этом знает весь мир, в том числе и африканские государства. Вот почему они заинтересованы в выстраивании отношений с Россией. У них есть желание с нами сотрудничать, это можно увидеть, глядя на то, как выстраиваются межгосударственные отношения», — резюмировал политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.