На Украине опознали подозреваемого в убийстве ветерана батальона «Донбасс» Олешко

Киев, 1 августа. На Украине опознан подозреваемый в убийстве «ветерана АТО» в Бердянске. Им оказался бывший боевик подразделения Артем Матюшин. Об этом рассказал экс-заместитель командира расформированной добровольческой роты МВД «Торнадо» Николай Цукур.

Он отметил, что на фотографии, опубликованной журналистом Юрием Бутусовым, запечатлен Матюшин. Бутусов писал, что этот человек был задержан по горячим следам после убийства ветерана батальона «Донбасс» Виталия Олешко. При этом свидетели преступления указали на него.

Как написал Цукур в Facebook, Матюшин — уроженец Донецкой области. Он служил в батальоне «Торнадо», прошел курс подготовки снайперов.

Напомним, неизвестный выстрелил в спину 43-летнему местному жителю, который скончался от полученного ранения. Сам же стрелок скрылся с места преступления. Правоохранители установили, что погибший принимал участие в так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе.