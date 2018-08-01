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Стало известно, как изменится iPhone через три года
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    Стало известно, как изменится iPhone через три года

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    Стало известно, как изменится iPhone через три года

    Москва, 1 августа. Эксперты рассказали, как изменится iPhone через три года. Специалисты отмечают, что особое внимание при разработке смартфонов в Apple обратят на продление работы гаджетов.

    К 2020 году выпускающая процессоры для Apple компания TSMC планирует завершить создание чипа A14 по технологии 5 нм, который должен сделать смартфон более производительным и энергоэффективным.

    Кроме того, новые iPhone получат тройные камеры и научатся мгновенно передавать данные с помощью системам поддержки передачи сведений по стандарту WiGig, которые будут функционировать со скоростью 7 Гбит/с.

    Производители также усовершенствуют экраны смартфонов. У новых iPhone они не будут биться при ударах благодаря новому стеклу Gorilla Glass 6 от Corning. Эксперты не исключают, что в скором времени гаджеты от Apple станут гибкими и смогут менять размеры по желанию пользователей.

    Ранее, как передавало URA.RU, инсайдеры выложили в Сеть снимки новых iPhone X Plus, которые выйдут на рынок в ближайшее время.

    Автор: Василий Котов
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