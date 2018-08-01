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В России стартовали продажи обновленного Hyundai Tucson
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    В России стартовали продажи обновленного Hyundai Tucson

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    В России стартовали продажи обновленного Hyundai Tucson

    Москва, 1 августа. Компания Hyundai объявила о старте российских продаж обновленного кроссовера Tucson.

    От предыдущей новая версия отличается рядом внешних изменений. Это —  радиаторная решетка, бампер и фары. Кроме того, есть преобразования и в салоне — новая центральная консоль, а также отельный экран мультимедийного комплекса.

    Что касается технических характеристик, отметим двухлитровый бензиновый двигатель обновленного Hyundai Tucson мощностью 149 «лошадей», а также 1,6-литровый наддувный агрегат.

    В России стартовали продажи обновленного Hyundai Tucson

    Кроме прочего, сообщает AutoNews, обновленный Tucson предлагается  сразу в шести комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Как говорится – на самый разный вкус и размер кошелька.

    Кстати, цены на обновленный Hyundai варьируются от 1 399 тысяч до 2 139 тысяч рублей. Самая доступная версия с полным приводом обойдется в 1, 589 млн рублей.

    Автор: Константин Терехов
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