В России стартовали продажи обновленного Hyundai Tucson

Москва, 1 августа. Компания Hyundai объявила о старте российских продаж обновленного кроссовера Tucson.

От предыдущей новая версия отличается рядом внешних изменений. Это — радиаторная решетка, бампер и фары. Кроме того, есть преобразования и в салоне — новая центральная консоль, а также отельный экран мультимедийного комплекса.

Что касается технических характеристик, отметим двухлитровый бензиновый двигатель обновленного Hyundai Tucson мощностью 149 «лошадей», а также 1,6-литровый наддувный агрегат.

Кроме прочего, сообщает AutoNews, обновленный Tucson предлагается сразу в шести комплектациях: Primary, Family, Lifestyle, Dynamic, High-Tech и High-Tech plus. Как говорится – на самый разный вкус и размер кошелька.

Кстати, цены на обновленный Hyundai варьируются от 1 399 тысяч до 2 139 тысяч рублей. Самая доступная версия с полным приводом обойдется в 1, 589 млн рублей.