Эксперт назвал валюты, которые оказались под угрозой обвала

Москва, 1 августа. В ближайшее время каких-то знаменательных событий для валютного рынка не прогнозируется, и рубль, скорее всего, продолжит «аккуратно дешеветь» после достижения 14-дневных максимумов в понедельник на фоне выплат налога на прибыль. Об этом в среду заявил аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По словам эксперта, все внимание инвесторов будет сосредоточено на пресс-конференции Федеральной резервной системы США в среду, в ходе которой ведомство сообщит о дальнейшей политике. Также большой интерес вызовут пятничные данные по безработице, числу сформированных рабочих мест в Соединенных Штатах.

Кроме того, интерес инвесторов представляют данные Минфина Российской Федерации относительно новых параметров валюты в следующем месяце, отметил аналитик.

Обстановка на мировых рынках до сих пор заставляет относиться к активам из развивающихся государств предельно осторожно. Так, в прошедший вторник в КНР были опубликованы данные по деловой активности, говорящие о замедлении роста ВВП, что может и свидетельствовать о проблемах в мировой экономике, пишет «Российская газета».

Мащенко подчеркнул, что валюты развивающихся стран с начала 2018 года очень сильно теряли в стоимости, и этот процесс набрал обороты после начала торговых конфликтов и войн США со своими союзниками и партнерами.

Аналитик уверен, что рубль может привлечь внимание, поскольку вполне может укрепиться на фоне дальнейших переговоров лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Помимо этого, вырасти в цене могут канадский доллар и мексиканский песо — обе валюты пострадали из-за спекуляций относительно вероятного выхода США из НАФТА, который в итоге едва ли произойдет.

Ситуацию с валютой в Аргентине и Турции аналитик назвал «сложной», поскольку песо и лира с начала 2018 года упали из-за сильной зависимости экономики от иностранного капитала. По мнению эксперта, эти валюты оказались под угрозой обвала.