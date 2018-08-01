Журналист в Варшаве рассказал, как польские фирмы хотят вернуться на российский рынок

Варшава, 1 августа. Вышедшая в прошлом году из рецессии Россия снова привлекает польских поставщиков на свой рынок. Об этом пишет польская ежедневная газета Rzeczpospolita.

По словам автора статьи, динамика восстановления экспорта в России уже видна. При этом спикеры издания считают, что Варшаве не следует расслабляться, так как российский рынок стремятся завоевать и другие страны, к примеру – Бразилия.

Польский журналист Адам Возьняк пишет, что за первые пять месяцев текущего года продажа товаров в России выросла до 2,6 миллиарда евро. За тот же период 2017 года этот показатель составлял 2,3 миллиарда евро. Как отметил представитель СМИ, рост зафиксирован на уровне 11%.

Издание пишет, что прирост больше, чем на десятках других рынков Польши. Возьняк подчеркнул, что такая тенденция говорит о возможности посмотреть на процесс восстановления отношений Варшавы и Москвы в оптимистичном ключе. Журналист также добавил, что оживление экономики России притягивает иностранных поставщиков. По его мнению, Россия с точки зрения размера государства, объемов сырьевого богатства или возможностей для развития преподносит большой потенциал для сотрудничества.

Ранее эксперт объяснил союз Польши и Великобритании. Об усилении военного и дипломатического сотрудничества с Польшей в ходе рабочего визита договорился министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Как отметил директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков, решение сформировать такого рода союз — попытка дать новый импульс русофобской истерике. Марков подчеркнул: европейские страны объединяются между собой, не имея возможности сотрудничать в данном направлении с Соединенными Штатами.

Ранее также сообщалось, что в Польше открытым текстом говорят Украине возвращаться обратно к РФ. Как писала газета Rzeczpospolita, расторжение договора о свободной торговле со странами СНГ «приведет Украину к многомиллиардным потерям». Эксперты уверены, что Киев «сделает все, чтобы выйти лишь напоказ», а на самом деле Украина продолжит соблюдать договоры, которые ей выгодны.