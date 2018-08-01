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На борту разбившегося в Мексике самолета не было россиян
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    На борту разбившегося в Мексике самолета не было россиян

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    На борту разбившегося в Мексике самолета не было россиян

    Москва, 1 августа. На борту самолета Embraer-190, который разбился в мексиканском штате Дуранго, не было россиян, сообщили в среду в посольстве РФ в Мехико.

    «Нам только что сообщили, что россиян на борту не было», — уточнили в консульстве РИА Новости.

    Самолет, принадлежащий авиакомпании Aeromexico, потерпел крушение в среду в 10 километрах от аэропорта, из которого он вылетел. На борту воздушного судна находились 97 пассажиров и четыре члена экипажа.

    Как сообщали местные власти, из-за плохих погодных условий пилоты приняли решение вернуться, однако потеряли контроль над самолетом. Из-за сильного ветра Embraer-190 резко снизился и ударился левым крылом о землю, потеряв два двигателя.

    По предварительным данным, в результате крушения никто не погиб. Пострадавшие были госпитализированы. Пилот находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Как уточняет URA.RU со ссылкой на Reuters, некоторые пассажиры после падения самолета смогли самостоятельно выбраться из горящего лайнера и обратиться за помощью.

    Автор: Василий Котов
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