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Замок из «Игры престолов» в Ирландии выставлен на торги
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    Замок из «Игры престолов» в Ирландии выставлен на торги

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    Замок из «Игры престолов» в Ирландии выставлен на торги

    Белфаст, 1 августа. В Северной Ирландии на торги выставлена часть исторического замка, где в свое время проходили съемки популярного сериала «Игра престолов».

    Как сообщают местные СМИ, владельцы хотят получить с продажи строения более 650 тысяч долларов. Такая цена, к слову сопоставима со стоимостью целого дома в столице Британии.

    Потенциальные покупатели после приобретения части замка, построенного еще в середине 19-го века, получат в собственность шесть роскошных многоэтажных квартир со сводчатыми потолками и каминами.

    Сообщается, что до 1921 года в замке жила семья графов Госфорд, во время Второй мировой войны здесь размещались войска, а после этого строение было преобразовано в отель.

    В последнее время замок в Северной Ирландии стали посещать поклонники «Игры престолов», чтобы посмотреть места съемок любимой саги.
     

    Автор: Константин Терехов
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