Военные учения НАТО Noble Partner 2018 стартуют в Грузии

Тбилиси, 1 августа. Совместные учения стран-членов и партнеров Североатлантического альянса Noble Partner 2018 стартуют в среду на военной базе «Вазиани», расположенной в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства республики.

Согласно информации ведомства, в учениях примут участие свыше 3 тыс. военных из 13 государств-членов и партнеров НАТО, среди которых Армения, Азербайджан, Британия, Германия, Литва, Норвегия, Польша, Соединенные Штаты, Турция, а также Украина, Франция и Эстония, передает телеканал «360».

Планируется, что будут проведены командно-штабные и полевые занятия, стрельбы, следует из материала Минобороны Грузии.

Отмечается, что в маневрах будет задействована техника Европейского командования ВС США, которая в конце прошлого месяца была транспортирована по морю в грузинский порт «Поти».

Напомним, первые военные учения Noble Partner состоялись в Грузии три года назад — в них приняли участие 400 грузинских и 200 американских военных. С того момента учения проводятся каждый год, а в минувшем году в маневрах участвовали 2 тыс. 805 военнослужащих из восьми стран альянса.