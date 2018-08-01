Экологи заявили об исчерпании ресурсов Земли за 2018 год

Москва, 1 августа. Всемирный фонд дикой природы (WWF) России заявил, что 1 августа люди полностью исчерпали запас ресурсов на 2018 год.

Об этом сообщается в докладе организации. Как отметили специалисты, с 1 августа люди начали жить «в долг» у планеты. Как говорится в сообщении WWF, дата дня экологического долга определяется ежегодно организацией «Глобальная сеть экологического следа». Для этих целей собирают данные по потреблению ресурсов и выбросу парниковых газов.

Как пишет РИА Новости, в начале 2000-х годов этот день приходился на октябрь. С тех пор с каждым годом он наступает раньше. В прошлом году человечество начало «жить в долг» 2 августа.

Ранее сообщалось, что в России с июля вводятся экологические ограничения для автомобилистов. Речь идет о размещении в российских городах специальных знаков, которые разрешают проезд только автомобилям с двигателем определенного экологического класса. Ожидается, что такие знаки появятся в течение нескольких месяцев, как только они будут официально внесены в ГОСТ.