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Дания получит от США ракеты-перехватчики на 152 млн долларов
Общество
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    Дания получит от США ракеты-перехватчики на 152 млн долларов

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    Дания получит от США ракеты-перехватчики на 152 млн долларов

    Вашингтон, 1 августа. Государственный департамент США выдал разрешение на продажу 46 ракет-перехватчиков Дании. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, которое входит в систему министерства обороны США.

    Отмечается, что сумма контракта составляет 152 миллиона долларов. При этом в сообщении говорится, что поставка ракет «не изменят военный баланс в регионе», а также не повлияет на боеготовность Соединенных Штатов Америки. Производить ракеты, а также необходимые системы к ним будут компании Raytheon и ВАЕ.

    Напомним, речь идет о ракетах Standard Missile, SM-2 Block IIIA. Они используются в системе противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки морского базирования Aegis. Такие системы есть на эсминцах класса Arleigh Burke и крейсерах класса Ticonderoga. Кроме того, подобные ракеты установлены на суднах союзников Вашингтона – Южной Кореи, Испании, Нидерландов и других.

    Дания получит от США ракеты-перехватчики на 152 млн долларов

    Автор: Алия Садыкова
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