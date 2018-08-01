Украина планирует выставить на торги газовые месторождения

Киев, 1 августа. Украинские власти намерены выставить на торги земельные участки с месторождениями газа.

Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил сопредседатель партии «Наш край» Александр Мазурчак. По словам политика, речь идет о 44 участках с запасами порядка 150 миллиардов кубов.

Мазурчак пояснил, что делается это с той целью, чтобы в стране цена газа для населения оставалась, как минимум, на сегодняшнем уровне, ведь тарифы будут не ниже стоимости импортного газа.

При этом руководитель партии «Наш край» напомнил, что сейчас цена на газ для жителей Украины завышена более чем в два раза. При этом киевские власти не намерены снижать цены.

Дело в том, что без высокой для населения цены на газ Киев не сможет получить очередной кредит от Международного валютного фонда, и именно сейчас украинские власти ведут на эту тему переговоры с МВФ, сообщает ИА REGNUM.

Напомним, что на днях премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что страна должна отказаться от закупок газа у России, а также впоследствии снизить цену на голубое топливо внутри страны.

Впрочем, не так давно, а буквально пару недель назад тот же Гройсман заявлял, что украинские власти задумались над очередным повышением цены на голубое топливо для населения.