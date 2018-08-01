Названы самые «больные» и «здоровые» российские регионы

Москва, 1 августа. Министерство здравоохранения назвало российские регионы, в которых зарегистрировано больше и меньше всего болезней среди граждан.

Согласно данным за прошлый год, больше всего болезней зафиксировано в Алтайском крае — на 100 тысяч населения пришлось 253429,5 заболеваний.

Далее по списку расположилась Северная столица, Ненецкий автономный округ, Карелия и Республика Коми.

Одновременно меньше всего заболеваний было зарегистрировано в Кабардино-Балкарии (95473,8), Чечне, Курской области, Туве, а также Астраханской области, передает RT.

В среднем по территории Российской Федерации в минувшем году было зафиксировано 161776 болезней на 100 тысяч граждан.

Ранее российское ведомство составило рейтинг самых «пухлых» регионов. Алтайский край оказался лидером в данном списке.